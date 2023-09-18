Tezgahlarda hamsi bolluğu

Balıkçıların ağına bu yıl en çok hamsi ve istavrit takıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların en çok tercih edileni hamsi.

TEZGAHLARDA HAMSİ BOLLUĞU

Tezgahlarda istavritin kilosu 120 liradan satılırken mezgit 100 lira. Palamutun tanesi ise 80 liradan satılıyor. Balıkçı esnafı fiyatların 1-2 hafta sonra düşeceğini öngörüyor.

