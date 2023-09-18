7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Zam tablosu belli oldu...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), son verilerine göre açlık sınırını 12 bin 198 TL olarak açıklamıştı. Temmuz ayında ek bir zam alamayan emeklilerin büyük bir kısmı ise 7 bin 500 TL gibi bir aylıkla yaşam mücadelesi veriyor. Ancak yükselen konut fiyatları ve genel yaşam maliyetinin artışı nedeniyle, birçok emekli konut kirasını bile karşılayamaz hale gelmiştir.

DÜZENLEME YIL SONUNU BULABİLİR

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları dikkate alındığında 'En düşük emekli maaşı' için bütçe çalışmaları gerçekleşiyor. Burada düzenlemenin Ekim veya Kasım ayında ortaya koyulması bekleniyor.

Öte yandan emekli ve memur zammı için merak edilen Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da açıklandı. Emekli maaşı, memur maaşları ile sosyal yardım ödemeleri için yeni tablosu netleşti.

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22 olarak revize edildi. TCMB'nin enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi 1.886,99 seviyesine yükselecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,61 OLDU

Bu rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının da yüzde 39,61 düzeyine yükselmesi bekleniyor. 2023 yılı yeni enflasyon beklentisine göre emekli ve memurun zam tablosu belli oldu.

OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Memurlar 11 iş kolunda birçok sosyal hak elde ederken, toplu sözleşme zammı da 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ZAM HESABI

• 2023 yıl sonu enflasyon tahmini: % 67.22

• 2023 ikinci 6 aylık enflasyonu: % 39.61

• SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı zam oranı: % 39.61

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Mevcut maaş: 7.500,00

% 39.61 zamlı maaş: 10.470,75

Mevcut maaş: 7.600,00

% 39.61 zamlı maaş: 10.610,36

Mevcut maaş: 7.700,00

% 39.61 zamlı maaş: 10.749,97

Mevcut maaş: 7.800,00

% 39.61 zamlı maaş: 10.889,58

Mevcut maaş: 7.900,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.029,19

Mevcut maaş: 8.000,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.168,80

Mevcut maaş: 8.100,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.308,41

Mevcut maaş: 8.200,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.448,02

Mevcut maaş: 8.300,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.587,63

Mevcut maaş: 8.400,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.727,24

Mevcut maaş: 8.500,00

% 39.61 zamlı maaş: 11.866,85

Mevcut maaş: 8.600,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.006,46

Mevcut maaş: 8.700,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.146,07

Mevcut maaş: 8.800,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.285,68

Mevcut maaş: 8.900,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.425,29

Mevcut maaş: 9.000,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.564,90

Mevcut maaş: 9.050,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.634,71

Mevcut maaş: 9.100,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.704,51

Mevcut maaş: 9.200,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.844,12

Mevcut maaş: 9.300,00

% 39.61 zamlı maaş: 12.983,73

Mevcut maaş: 9.400,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.123,34

Mevcut maaş: 9.500,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.262,95

Mevcut maaş: 9.600,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.402,56

Mevcut maaş: 9.700,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.542,17

Mevcut maaş: 9.800,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.681,78

Mevcut maaş: 9.900,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.821,39

Mevcut maaş: 10.000,00

% 39.61 zamlı maaş: 13.961,00

Mevcut maaş: 10.100,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.100,61

Mevcut maaş: 10.200,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.240,22

Mevcut maaş: 10.300,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.379,83

Mevcut maaş: 10.400,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.519,44

Mevcut maaş: 10.500,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.659,05

Mevcut maaş: 10.600,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.798,66

Mevcut maaş: 10.700,00

% 39.61 zamlı maaş: 14.938,27

Mevcut maaş: 10.800,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.077,88

Mevcut maaş: 10.900,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.217,49

Mevcut maaş: 11.000,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.357,10

Mevcut maaş: 11.100,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.496,71

Mevcut maaş: 11.200,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.636,32

Mevcut maaş: 11.300,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.775,93

Mevcut maaş: 11.400,00

% 39.61 zamlı maaş: 15.915,54

Mevcut maaş: 11.500,00

% 39.61 zamlı maaş: 16.055,15

Mevcut maaş: 11.600,00

% 39.61 zamlı maaş: 16.194,76

Mevcut maaş: 11.700,00

% 39.61 zamlı maaş: 16.334,37