TROY'un Kart Sayısı 19 Milyona Ulaştı

Teknolojik altyapısı daha güçlü olduğu belirtilen TROY kart sayısı 19 milyona ulaştı. Yerli sisteme geçmek için kart kullanıcılarının bankalarını arayıp talepte bulunması yeterli.



Kartlı ödeme sisteminde yerli ödeme sistemine geçiş hızlandı.



ABD ve İsrail menşeili olan Mastercard ile Visa kartlarını iptal ettiren vatandaşlar, yerli ödeme sistemi TROY'a geçiyor.



Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen TROY, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunuyor.



Toplam hacmi 47,9 milyar liraya çıkan TROY kartın kullanıcı sayısı 19 milyona ulaştı.



Yerli sisteme geçmek için kart kullanıcılarının bankalarını arayıp talepte bulunması yeterli.





