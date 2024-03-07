"Türkiye acı gerçekle yüzleşecek"

Reuters'de, Türkiye'nin seçimden sonra enflasyonun acı gerçeğiyle karşılaşacağının belirtildiği bir analiz haber yayınlandı. Haberde, Türkiye'nin yerel seçimlerden sonra inatçı şekilde yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için daha fazla politika adımı atması beklendiğine dikkat çekilerek, yıllardır yükselen fiyatlar nedeniyle zaten zor durumda olan Türk halkının daha fazla mağdur olacağı aktarıldı.



Haberde, "Şimşek, büyük vergi değişiklikleri planlamadığını belirtirken, Merkez Bankası da enflasyonun önümüzdeki aylarda tahminlerin üzerinde seyretmesi halinde faizleri daha fazla artıracağını işaret eden açıklama yaptı. Ancak Şubat ayı enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkması ve iç talebin yüksek seyretmeye devam etmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki AK Parti için sıkı bir kampanya yürüttüğü 31 Mart seçimleri sonrasına kadar daha fazla mali ve parasal adım atılacağına dair beklentileri artırdı" denildi.



Eski Merkez Bankası ekonomisti ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp Reuters'e yaptığı açıklamada, "Yerel seçim döngüsü sona erdiğinde, para ve maliye politikaları kısa bir aradan sonra muhtemelen yeniden sıkılaşacaktır. Yıl ortasına kadar politika ilacının tüm acılığını tadacağız. Enflasyon en azından o zamana kadar yükselecek, asgari ücrete yapılan zamlar ve diğer mali adımlar ise eriyecek" dedi.