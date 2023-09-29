Van'da Uçak Krizi

Van ekonomisine büyük katkısı olan turizm sektörü uçak talebinde bulundu. Bilet fiyatları ortalama 2.500 lira ancak onu bile bulmak zor. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, siyasilerin ilgisizliğinden yakındı. Uçak krizinin aşılmasını istedi.

Van'da Uçak Krizi

Van, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ve gelişmiş kentlerinden biri. Şehir hayvancılıkla, tarımla tanınsa da son yıllarda turizm, can simidi olarak görülür oldu. Kentte uçuşların azlığı nedeniyle mağduriyet ve ekonomik kayıplar yaşanıyor.

Van'da Uçak Krizi

Van ekonomisi ve bölge turizminin önemli isimlerinden olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe yaşanan sorunları aktardı. Uçak krizi 3 yıldır devam ediyor. Bilet fiyatları 2.500 liranın altında değil. Özgökçe, ekonomik krize dikkat çekerek kentin sorunlarına çözüm aradıklarını ama seslerini duyuramadıklarını, sahipsiz olduklarını vurguladı. Irak'taki sektör temsilcileriyle görüşmesini de anlatan Özgökçe, acil çözüm talep etti.

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