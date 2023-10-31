BEDAŞ Uyardı: Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Hangi İlçeler Dikkat Etsin? 31 Ekim'de Elektriği Kesilecek İlçeler...

İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını BEDAŞ önceden duyurarak olumsuz durumların önüne geçer. 31 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Bu kesintiler saat kaça kadar devam edecek?

31 EKİM GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 31/10/2023 01:00:00 - 31/10/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 31/10/2023 02:00:00 - 31/10/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FATİH SULTAN MEHMET, HASAN POLATKAN, HAYRETTİN ÖZBEK, VAROL, YAŞAR DOĞU sk / HASTANE mah OKUTAN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, REŞİTPAŞA, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/10/2023 13:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KAYA, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah SUBAŞI sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ÇAMLI sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, YUNUS NADİ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, BUKETLİ, GÜLNİHAL, HAVAN, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MUHARREM AKTAN, MURAT CANKAT, NAİMA, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, İRFANİYE sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2749., DAĞHAN, FEZA, KARADUMAN, YENİCE sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, MELİSA, SEL sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, GAZİ UMUR PAŞA, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASLAN, AYNALIPEMBE, AŞIK KEREM, BARBAROS, BARBAROS., BESTEKAR, BESTEKAR ARALIĞI, CAMİMEYDANI, DAMLA, DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, FULDEN, FİLİZ, GÜLBAHAR, HORA, KARAKIŞ, KARAKOL ÇIKMAZI, KARDEŞLER, MERCAN, MUKATAACI, OTOPARK, OTOPARK ÇIKMAZI, SARAKA, SARAKA ÇIKMAZI, SARDUNYA, SETÜSTÜ, SİNCAP, TOHUM, TUĞRUL, YENİ GELİN ZERDE, YENİDOĞAN, ZAMBAK, ZERDALİ, ZERDE, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHİT GÖKALP sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 31/10/2023 00:00:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GALİP, OYMAK, VADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah CEHHAR DUDAYEV, GÜLSEN, KANARYA, SERDAR, ÇINARLI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR ÇIKMAZI, DONANMA, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, KAYNAK, OKMEYDANI, TOYGAR, TÜNEY, ÇAKIRGÖZ sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TARLAKUŞU sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah TECİMEN SİTESİ sk / ULUS mah AKASYA 1, AKSEDİR, BANUHAN, GONCAGÜL, GÜZELYALI, KADER 1, KADIRGA LİMAN, MEHTAP 1, MERAL, MERCAN 2, MERİÇ, MESKEN, MUSTAFA KEMAL 1, MİSKET, NURGÜL, VATAN, ÇIKIŞ, ÇİLEK, ÇİÇEK 4 ÇIKMAZI, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKBAL, İLHAN, İLKER, İMAR, İNCEBEL, İNCİLAY, İNİŞLİ, İSMETPAŞA, İSTANBUL 2, İSTİNYE, İZCİ, İĞDE 1, İŞCAN, İŞLEK sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER:

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GALERİ, ULUDAĞ sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 206., 210., 211., 215. sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM sk bölgelerinde 31/10/2023 11:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-138, G-142, G-599, G-604, G-720 sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1378., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 31/10/2023 12:30:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 4.MANOLYA, AKBABA, FINDIK, GÜLERYÜZ, KAYALAR, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah NALBANT sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1151., 1169., 1204., 1205/1., 1212., 1213., 1214., 1215., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223. sk bölgelerinde 31/10/2023 00:05:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1203., 1204., 1205., 1205/1., 1214., 1222., 1223., MENDERES sk / KARAYOLLARI mah CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2015., 2019., 2062., 2167., 2177., A sk / CUMHURİYET mah KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ sk bölgelerinde 31/10/2023 00:05:00 - 31/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813., 814., 815., 816., 817., 818., 818/1., 819., 820., 821., 822., 823., 824., 825/1., 826., 827., 830., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KAMER, KORKUT, KUTSAL, KÜLTÜR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah SAVAŞ, ZEKİ, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKİDE, ALTINAY, ASAF, AYSU, BAHRİYE, CEFAKAR, CİVAN, DEMİRTAŞ, DENİZCİ, DİDENUR, EFENDİ, GÖKDENİZ, KARTAL, KASİDE, KATİP, KEKLİK, LADİN, LEMAN, MADALYA, MURAT, NİLÜFER, ORTANCA, PANAYIR, SADE, SARMAŞIK, TURNA, ZEMZEM, ÇARDAK, ÇARŞI, ÇAYKARA, ÇAĞLA, ÇİĞ, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, İYİNİYET sk bölgelerinde 31/10/2023 01:00:00 - 31/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 1503., 1505., 2.ARIKUŞU, 2.KIRLANGIÇ, 3.KARANFİL, ATMACA, BAKIRCIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, HATBOYU, PELİKAN, TARAK KUŞU, ÇULLUK ÇIKMAZI, ÇİL, ÖRDEK, ÜVEYİK, İSTASYON, ŞAHİN sk bölgelerinde 31/10/2023 00:01:00 - 31/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah sk bölgelerinde 31/10/2023 00:01:00 - 31/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, AKKAVAK, YILDIZ sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, FEZA sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.HİLAL, 2.SİNOP, 2309., 3.MURAT, 4.ORTA, HOŞ, ORTA KENT, REFİK BEY, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, ÖZBAY, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk bölgelerinde 31/10/2023 12:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ASLAN AĞZI, ESENLİK, FERAY sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, SÜMEYRA, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah GURBET ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:30:00 - 31/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ:

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET sk / FULYA mah AYGÜN, BİLGE, ESENLER, FULYA BAYIRI, KOZACIK, MEHMETÇİK, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 31/10/2023 10:00:00 - 31/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU:

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -VELİEFENDİ mah sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/3., 74. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38., 39., 39/4., 39/6., 46., 47/4., 73/3. sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 11, MODABAĞ 3 sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 49/2. sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / YENİDOĞAN mah 240., 42/1., 44., 49/3., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 31/10/2023 09:00:00 - 31/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.