İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor, İstanbullular Tedirgin! Son Yılların En Düşük Seviyesi... 31 Ekim'de Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranlarının artması ya da azalması İstanbulluların tamamını yakından alakadar eden bir konudur. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un barajlarındaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Yağış ve hava sıcaklığının yanı sıra kullanım oranlarından da etkilenen baraj su doluluk oranlarının kaça düştüğü ise merak konusu. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre 31 Ekim'de barajların doluluk oranları...

31 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %18,59 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

31 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 19,43

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,86

DARLIK BARAJI: % 29,75

ELMALI BARAJI: % 14,5

ISTRANCALAR BARAJI: % 22,81

KAZANDERE BARAJI: % 7,12

ÖMERLİ BARAJI: % 39,25

PABUÇDERE BARAJI: % 3,66

SAZLIDERE BARAJI: % 3,53

TERKOS BARAJI: % 8,51