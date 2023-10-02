Bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? BEDAŞ duyurdu: 2 Ekim günü elektrik kesilecek ilçeler...

İstanbul gibi büyükşehirlerde elektrik hayati önem taşımaktadır. Planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından planlanır ve uygulanır. Bu kesintilerin amaçları altyapı sorunlarını ya da arızaları çözmek olabilir, çeşitli iyileştirmeler yapmak da olabilir. İstanbullular açısından olağan bir durum haline gelmiş olan elektrik kesintileri 2 Ekim günü hangi ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek?

Elektrik kesintilerinin daha önceden BEDAŞ tarafından bildirilmesi kesintilere karşı önlem almayı kolaylaştırmaktadır. İnsanlar kolayca elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri öğrenip ona göre önlem alabilirler. Peki, 2 Ekim günü hangi ilçelerde, saat kaça kadar elektrik kesik olacak?

İSTANBUL'DA 2 EKİM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

ARNAVUTKÖY:

Yeşilbayır Mahallesinde 09.30-16.30,

Terkos Mahallesinde 10.00-17.00,

Arnavutköy Merkez Mahallesinde 10.00-17.00,

Baklalı Mahallesinde 10.00-15.00 arasında;

AVCILAR:

Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde 10.00-18.00 arasında;

BAĞCILAR:

Fatih Mahallesinde 09.00-14.00,

Demirkapı Mahallesinde 09.00-17.00,

Sancaktepe Mahallesinde 10.00-14.00,

Evren Mahallesinde 23.00- 04.00 arasında;

BAHÇELİEVLER:

Siyavuşpaşa Mahallesinde 10.00-13.00,

Hürriyet Mahallesinde 12.00-17.00 arasında;

BAŞAKŞEHİR:

Altınşehir Mahallesinde 09.00-13.00 arasında;

BEŞİKTAŞ:

Mecidiye Mahallesi 09.00-13.00,

Kuruçeşme Mahallesinde 10.00-15.00 arasında;

BEYLİKDÜZÜ:

Kavaklı Mahallesinde 09.00-16.00,

Dereağzı Mahallesinde 09.00-17.00 arasında;

BEYOĞLU:

Piripaşa Mahallesi 10.00-19.00 arasında;

BÜYÜKÇEKMECE:

Fatih Mahallesinde 09.00-17.00 arasında;

ÇATALCA:

Aydınlar Mahallesinde 10.00-17.00,

Fatih Mahallesinde 10.00-17.00 arasında;

ESENLER:

Oruçreis Mahallesinde 12.00-16.00 arasında;

ESENYURT:

Zafer Mahallesinde 09.00-17.00,

Güzelyurt Mahallesinde 09.00-17.00,

Namık Kemal Mahallesinde 09.00-12.00,

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde 09.00-12.00,

Osmangazi Mahallesinde 09.00-16.00 arasında;

EYÜPSULTAN:

Göktürk Mahallesinde, Mimar Sinan Mahallesi ve Mithatpaşa Mahallesinde 09.00-17.00,

İslambey Mahallesinde 11.00-15.00,

Topçular Mahallesinde 10.00-14.00 arasında;

FATİH:

Sümbül Efendi Mahallesinde 09.00-17.00,

Ali Kuşçu Mahallesinde 09.00-17.00,

Cerrahpaşa Mahallesinde 09.00-17.00,

Cibali Mahallesinde 09.30-15.30 arasında;

GÜNGÖREN:

Akıncılar Mahallesinde 09.00-12.00 arasında;

KAĞITHANE:

Gürsel Mahallesinde 14.00-17.00 arasında;

KÜÇÜKÇEKMECE:

İnönü Mahallesinde 09.00-17.00,

Cumhuriyet Mahallesinde 09.00-17.00,

Tevfikbey Mahallesinde 09.00-17.00 arasında;

SARIYER:

Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde 09.00-16.00,

Cumhuriyet Mahallesinde 09.30-17.30 arasında;

SİLİVRİ:

Yeni Mahallesinde 09.00-17.00,

Fener Mahallesinde 09.00-17.00,

Mimar Sinan Mahallesinde 16.00-23.50 arasında;

ŞİŞLİ:

Merkez Mahallesinde 10.00-18.00 arasında;

SULTANGAZİ:

50. Yıl Mahallesi ve Sultançiftliği Mahallesinde 09.00-14.00 arasında;

ZEYTİNBURNU: