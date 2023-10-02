İSKİ duyurdu: İstanbul'da yine sular kesilecek! 2 Ekim'de hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından gerçekleştirilen su kesintileri kimi zaman arıza kimi zamansa altyapı çalışmasından kaynaklanmaktadır. İSKİ paylaştığı bilgilerde su kesintisinin kaça kadar süreceğini ve ne zaman başlayacağını da bildirir. Bir ilçenin tamamında değil, bazı mahalleler özelinde gerçekleşen bu su kesintileri artık İstanbulluların bir rutini haline gelmiştir. 2 Ekim 2023 günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İSKİ’nin erkenden duyurduğu bu bilgiler sayesinde su kesintilerine önlem almak da mümkün hâle gelmiştir. Su kesintilerine önlem almak için su depolayan ya da bulaşık, çamaşır gibi ev işlerini bu bilgiye göre planlayan İstanbullular kesintilerin kaça kadar süreceğini de merak etmektedir. 2 Ekim günü gerçekleşen su kesintileri saat kaça kadar devam edecek? İşte ayrıntılar...

2 EKİM GÜNÜ İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

TUZLA:

Cami Mahallesi, Postane Mahallesi ve İstasyon Mahallesinde etki gösterecek kesinti şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Çalışmanın saat 10.00 civarı bitmesi bekleniyor.

ARNAVUTKÖY:

Atatürk Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 12.00 civarı bitecek. Kesinti şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.