İstanbul'da elektrik kesintileri saatler sürecek! Yaşanacak elektrik kesintilerini BEDAŞ duyurdu... 6 Ekim'de kesinti yaşanacak ilçeler

İstanbul'da çok sayıda ilçede yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların hayatlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. BEDAŞ'a göre İstanbul'da 6 Ekim'de çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor. Peki, elektrik kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

6 EKİM GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ERGÜL, ERGÜN, KAZIM KARABEKİR, POYRAZ, ÜLKER sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1727., 1730., 1734., 1735. sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1761., 1763., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757. sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2007., 2010., 2012., 2013., 2014., 2020., 2030., 2031., 2033. sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, BOZKURT 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 06/10/2023 00:00:00 - 06/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 06/10/2023 00:00:00 - 06/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YENİMAHALLE mah sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah YAKUP ŞEVKİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, MERA, YANIK SES sk bölgelerinde 06/10/2023 12:00:00 - 06/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 06/10/2023 00:01:00 - 06/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 06/10/2023 00:01:00 - 06/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2243., 2244., AYRANCI, BANU, BİLGİN, GÜLTEPE, KİRAZ, NADİDE, NADİR, NEDİM, NİGAR, NİL, TANER, UĞUR MUMCU, VİŞNE sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EREN, ÖRNEK sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 29., 46., 48., 50., 66., 68., 70., 74., 88., BARIŞ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah AĞAYI SEBİL, BALTACI ÇIKMAZI, LAPACI ÇIKMAZI, MAÇ, TEL sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 1.YASEMİN, 2.BAHÇE, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, GÜR, KARDELEN, MAÇKA , PORTAKAL, SELİN, SÜRMENELİLER, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah 2.YASEMİN, GAZİOSMANPAŞA, NAMIK KEMAL sk / SAKARYA mah MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 06/10/2023 00:05:00 - 06/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA:

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BERRA, KÖKNAR, SEVİM, TAŞOCAĞI sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AVCILAR, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, HALK, HAMİDİYE, KUMRU, MELEK, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, POYRAZ, TAYFUN, TAŞOCAĞI, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAİR sk bölgelerinde 06/10/2023 01:00:00 - 06/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, AYDINLAR, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BELİRLİ, BEREKET, BESTEKAR, BULUT, EMİR, SADAK, SULTAN SELİM, YILDIZTEPE sk bölgelerinde 06/10/2023 09:30:00 - 06/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AY, 2.DERE, AKARSU, EKŞİ, NURTEN, YAŞARDOĞU sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, 2.YAVUZ SELİM, 604., 605., FEVZİ ÇAKMAK, HÜRRİYET sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, MİMAR SİNAN, SALİH TAMCI, TEMEL, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 829., DALYAN, DERE, KIZILAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 06/10/2023 11:00:00 - 06/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgelerinde 06/10/2023 16:00:00 - 06/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, BÖĞÜRTLEN, DEFNEDALI ÇIKMAZI, DEREKIR, DEREİÇİ, ESENLİK ÇIKMAZI, FERİHA, HAYDAR ALİYEV, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, KANTARCI RÜSTEM, KAYDIRAK, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, MİNE, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, SARDUNYA, TARABYA BAYIRI, TARAVET, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, YENİKÖY TARABYA, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞAKACI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 06/10/2023 00:00:00 - 06/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah NUROL SİTESİ(TARABYA BAYIRI), TARABYA BAYIRI sk bölgelerinde 06/10/2023 10:00:00 - 06/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ERTEPE, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, MUNTAZAM, ÖMÜR sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ BOSTANCI sk / BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, YETENEKLİ, YOL, İSMET İNÖNÜ sk / MİMAR SİNAN mah MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, HÜSNÜ ALBAYRAK, KUZGUNCUK, LÜLE, MART, MUHTEREM, RÜSTEMBEY, ŞAH sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHENK, ALINTERİ, BAYIR, BAŞARAN, BORAN, BUĞRAHAN, ENES, GÜZELBAHÇE, KIRLAR, KÖSE, ÜSTÜNDAĞ, İSPİR sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, GÜNBEY, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 06/10/2023 09:00:00 - 06/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ: