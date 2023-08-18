Piknikçiler buraya! İşte İstanbul'un en iyi piknik alanları

Piknikçileri sevindirecek liste geldi! Bengi Sarıhan'a göre İstanbul'un en iyi piknik alanları seçildi! Peki bu yerler arasında en seveceğiniz piknik alanı hangisi? İstanbul'un en iyi piknik alanları listesini görmek için hemen aşağı bakınız! Üstelik piknik alanları hakkında detaylı bilgiler de mevcut...

İSTANBUL'UN EN İYİ PİKNİK ALANLARI

İstanbul piknik alanları arasında ilk sırada Aydos Mesire Yeri yer alıyor. Listenin devamını görmek için bakınız:

1. AYDOS MESİRE YERİ

İstanbul Anadolu Yakası’nın sevilen dinlenme alanlarından biri olan Aydos Mesire Yeri, İstanbul'da gezilecek yerler arasındaki pek çok noktaya yakın ve merkezi konumda olmasına rağmen şehrin tüm gürültüsünden uzak, huzur dolu bir atmosfere sahip. Kartal’ın kuzeyinde bulunan Aydos Ormanı’nın içerisinde, meşhur Aydos Gölü’nün yanı başında yer alan piknik yeri, piknik masaları, mangal yakma imkanı ve kendin pişir kendin ye işletmeleri gibi birden fazla seçeneğe sahip. Kendi mangalını, yiyeceklerini getirerek göl kenarında tüm gün keyifle piknik yapabilir ya da göl kenarındaki işletmelerden mangal ve etlerini temin edebilirsin. Ayrıca gölde deniz bisikleti ile tur atılabiliyor. Hafta sonları çok kalabalık olduğu için mutlaka çok erken saatlerde gitmeni tavsiye ederim. Özel aracın yoksa Kartal’dan kalkan minibüslerle ve 11SA, 132C, 132S, 17S, KM31 gibi İETT otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsin.

2. POLONEZKÖY TABİAT PARKI PİKNİK ALANLARI

Tertemiz havası, yürüyüş parkurları, piknik alanları, parkları ve daha nicesiyle Polonezköy Tabiat Parkı yılın her dönemi Anadolu Yakası’nda piknik yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Beykoz sınırları içerisinde yer alan tabiat parkında çeşitli piknik alanları bulunuyor. Bu alanlar içerisinde Cumhuriyet Park Piknik Alanı, Stella Polonezköy ve Polonezpark piknikçilere mangal yakma imkanı sunuyor ve dileyen misafirler etlerini piknik alanlarından kilo ile satın alabiliyor. Piknik alanlarında serpme kahvaltı, hamak ve semaver gibi olanaklar da bulunuyor. Piknikçiler alanlarda yer alan çardaklarda pikniklerini yapabiliyor. Tabiat parkına toplu taşıma ile 15KÇ, 135G 136 numaralı İETT otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsin.

3. TAŞDELEN MESİRE YERİ

Çekmeköy Taşdelen’de yer alan Taşdelen Mesire Yeri pek çok ailenin yaz – kış favorisi olmayı başaran mesire alanlarından biri. Çam, kayın, meşe ve göknar ağaçlarıyla çevrili bir ormanlık içerisinden yer alan piknik alanı, İstanbulluları tüm hafta boyunca ağırlamaya devam ediyor. Özellikle pazar günleri diğer günlere oranla çok daha kalabalık olan mesire alanını eğer bir pazar ziyaret edeceksen sabahın erken saatlerinde gelmeni tavsiye ederim. Piknik alanında piknik masaları bulunuyor ve alanda mangal yakmaya izin veriliyor. Dilersen kendi piknik malzemelerinle gelebilir ya da alanda bulunan büfe ve restorandan hizmet alabilirsin. Mesire alanı pikniğin yanı sıra hafta sonu koşusu ya da yürüyüşü yapmak için ideal. Alana toplu taşıma ile 14ÇK, 9Ş, 9Ç, 11ÇB ve 14ŞB numaraları İETT otobüsleriyle ulaşılabiliyor.

4. GÖZTEPE TABİAT PARKI VE PİKNİK ALANI

İstanbul – Beykoz’da yer alan ve diğer mesire alanlarıyla kıyaslandığında daha sakin bir hafta sonu rotası olan Göztepe Tabiat Parkı ve Piknik Alanı, piknik, bisiklet, doğa yürüyüşü, koşu ve trekking gibi aktiviteler için oldukça uygun. Alanda piknik masaları bulunuyor ve hem mangal hem de semaver yakılmasına izin veriliyor. Ancak hizmet veren herhangi bir tesis bulunmuyor. Bu nedenle piknik için hazırlıklı gelmende fayda var. İçerisinde çeşmeler, çöp kutuları ve WC bulunuyor. Aracıyla gelen misafirlere özel otopark mevcut. Girişler ücretli ve parkta kamp imkanı da bulunuyor. Çoğunlukla sahil çamına rastlansa da tabiat parkı oldukça geniş bir floraya sahip. Piknik alanına toplu taşıma ile ulaşmak için 11ÇB, 15KÇ ve 20 numaraları İETT hatlarını kullanabilirsin.

5. DİLBURNU MESİRE ALANI

Büyükada’da yer alan bir mesire alanı olan Dilburnu, hem konum hem de olanakları itibariyle çok sevilen adreslerden biri haline geldi. Özellikle yaz aylarında pek çok ziyaretçi ağırlayan alanın böylesine sevilmesinin sebepleri arasında alanda hem piknik yapılabiliyor hem de denize girilebiliyor olması geliyor. Özel bir işletmeye ait olan piknik alanına girişler ücrete tabi. Buraya gelirken piknik yapmak için ihtiyacın olabilecek tüm yiyecek ve içecekleri kendin getirebilir ya da işletme içerisinde hizmet veren büfe ve restorandan ihtiyaçlarını karışlayabilirsin. Mangal malzemelerini adanın girişinden satın alabilirsin. Alanda WC, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, piknik masaları ve bir de kır lokantası yer alıyor. Büyükada’ya Beşiktaş, Eminönü, Kabataş, Bostancı ve Kartal’dan kalkan vapur ve tekneler ile ulaşım sağlanıyor.

Kaynak: Enuygun