Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var
Türkiye'de en çok cami olan il neresi? Türkiye'de en çok cami olan şehir sıralamasında ilk sıralarda hangi iller yer alıyor? Diyanet İşleri Bakanlığı Türkiye'de en çok cami olan şehirler istatistiği yayınladı! İşte en çok cami olan şehirlerimiz...
Hangi şehirde kaç cami bulunuyor? Türkiye'de en çok cami olan şehirler nereler? Türkiye'de en çok cami olan şehir neresi? Yeni istatistikler yayınlandı ve merak edilen soruların yanıtı geldi! En çok cami olan il İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. Peki diğer illerin sırası nasıl? Kaç cami var? İşte Türkiye'deki cami sayısı istatistikleri ve şehirlere göre dağılımı...
TÜRKİYE'DE EN ÇOK CAMİ OLAN ŞEHİRLER
Sıralamada 3555 cami sayısı ile İstanbul Türkiye en çok cami olan şehir oluyor. Hemen sonrasında ise Konya ve Ankara, İstanbul'u takip ediyor. En çok cami olan iller sıralamasının devamı için aşağı bakınız!
3555 – İstanbul
3255 – Konya
3199 – Ankara
2751 – Samsun
2605 – Kastamonu
2306 – Antalya
2123 – Ordu
2079 – Diyarbakır
2107 – Urfa
2069 – Trabzon
1920 – İzmir
1789 – Bursa
1762 – Manisa
1680 – Balıkesir
1616 – Giresun
1625 – Erzurum
1589 – Mersin
1522 – Zonguldak
1483 – Adana
1427 – Van
1402 – Kayseri
1375 – Sivas
1361 – Kahramanmaraş
1330 – Çorum
1343 – Sakarya
1270 – Bolu
1251 – Kütahya