Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var

Türkiye'de en çok cami olan il neresi? Türkiye'de en çok cami olan şehir sıralamasında ilk sıralarda hangi iller yer alıyor? Diyanet İşleri Bakanlığı Türkiye'de en çok cami olan şehirler istatistiği yayınladı! İşte en çok cami olan şehirlerimiz...

Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var
Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var
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Hangi şehirde kaç cami bulunuyor? Türkiye'de en çok cami olan şehirler nereler? Türkiye'de en çok cami olan şehir neresi? Yeni istatistikler yayınlandı ve merak edilen soruların yanıtı geldi! En çok cami olan il İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. Peki diğer illerin sırası nasıl? Kaç cami var? İşte Türkiye'deki cami sayısı istatistikleri ve şehirlere göre dağılımı...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK CAMİ OLAN ŞEHİRLER

Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var - Resim : 1

Sıralamada 3555 cami sayısı ile İstanbul Türkiye en çok cami olan şehir oluyor. Hemen sonrasında ise Konya ve Ankara, İstanbul'u takip ediyor. En çok cami olan iller sıralamasının devamı için aşağı bakınız!

Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var - Resim : 2

3555 – İstanbul

3255 – Konya

3199 – Ankara

2751 – Samsun

2605 – Kastamonu

2306 – Antalya

2123 – Ordu

2079 – Diyarbakır

Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var - Resim : 3

2107 – Urfa

2069 – Trabzon

1920 – İzmir

1789 – Bursa

1762 – Manisa

1680 – Balıkesir

1616 – Giresun

1625 – Erzurum

1589 – Mersin

Türkiye'de en çok cami olan şehirler açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var - Resim : 4

1522 – Zonguldak

1483 – Adana

1427 – Van

1402 – Kayseri

1375 – Sivas

1361 – Kahramanmaraş

1330 – Çorum

1343 – Sakarya

1270 – Bolu

1251 – Kütahya

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