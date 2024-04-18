11 şehirde Mahzen-28 operasyonları! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak 11 şehirde, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-28" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucu 137 tam otomatik uzun namlulu silah ve 340 tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 polimer tabanca gövdesi, 123 tabanca sürgüsü, 100 tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 dipçik ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Şüphelilerin, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri ve organize suç örgütleri ile narkotik suç örgütlerine silah temin ettiklerinin tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.