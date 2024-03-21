26 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı bilançoyu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarla ilgili son bilgiler de paylaşıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Buna göre, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan son çatışmalarda Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Zeki Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:

- Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek, korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır." diye konuştu.

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 174 kişinin yakalandığını, 2 bin 393 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.

Zeki Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1921'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840'a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilo uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi

TSK'nın, icra ettiği operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Zeki Aktürk, bu kapsamda Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.

TCG Anafartalar denizaltısı tarafından Arnavutluk'a, İtalya'ya ait Carlo Bergamini fırkateyni tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, TCG Gediz fırkateyni tarafından da Hırvatistan'a liman ziyareti yapılmasının planlandığını ifade etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi" ve "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktaran Zeki Aktürk, TSK'nın ülkenin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, asil milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.