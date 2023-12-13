37 İlde Kafes-18 Operasyonu! 28 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tabanca ve doküman ele geçirildi.

37 İlde Kafes-18 Operasyonu! 28 Kişi Gözaltına Alındı
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 37 ilde 3 suç örgütüne yönelik Kafes-18 Operasyonu düzenlendi.

İzmir ile Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ve Aydın'ın Germencik ilçesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla İ.M. ile 6 kişi, yasa dışı silah ticareti yapan 2 suç örgütü mensubu oldukları suçlamasıyla da 21 kişi gözaltına alındı.

İ.M'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin kendilerini devlet görevlisi olarak tanıttıkları, tehdit ve cebirle dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde ettikleri çeşitli suç faaliyetlerini yürüttükleri öne sürüldü.

Operasyonlarda 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar maddesi, çok sayıda çek, senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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