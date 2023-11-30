46 İlde Çengel-3 Operasyonu! 1 Milyon Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Güvenlik güçlerinin akaryakıt kaçakçılarıyla mücadelesi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı düzenleyenlere yönelik çalışma başlattı.

46 ilde çalışmalar sonucu tespit edilen 278 ayrı adrese eş zamanlı Çengel 3 operasyonları yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 91 şüpheliye adli işlem başlatılırken 20 Milyon lirayı aşkın idari para cezası da uygulandı.

Operasyonlara katılan Gelir İdaresi Daire Başkanlığı ekipleri, 13 Milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği bildirdi. Güvenlik güçlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.