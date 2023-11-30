Kartlı Ödemeler Yüzde 122 Arttı! 113 Milyon Kredi Kartı Kullanılıyor

Ay sonunu zor getiren vatandaş kredi kartına yöneliyor. Türkiye’de kredi kartı sayısı 113 milyonu aştı. Ekim ayında 836,4 milyar liraya çıkan kartlı ödemlerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapıldı.

Kartlı Ödemeler Yüzde 122 Arttı! 113 Milyon Kredi Kartı Kullanılıyor

Kartlı ödemeler ekimde yüzde 122 arttı. Kredi kartı sayısı artarken kredi kartıyla yapılan harcamalar da yükselişe geçti.

Bankalararası Kart Merkezi ekim ayına ilişkin verilerini açıkladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 683,6 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 137,3 milyar lirasında banka kartları, 15,5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Verilere göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 113,9 milyon, banka kartı sayısı 186,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 85,8 milyon adet oldu.

Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 25 arttı. Toplam kart sayısı ise 385,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 olarak belirlendi.

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