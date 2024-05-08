49 şehirde Mahzen-40 operasyonları! Suç örgütü üyesi 127 şüpheli yakalandı

49 şehirde, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine Mahzen-40 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

49 şehirde Mahzen-40 operasyonları! Suç örgütü üyesi 127 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak 49 şehirde; tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik "Mahzen-40" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

127 ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarıyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere 49 ilde Mahzen-40 operaysonlarının düzenlendiğini belirtti. Ali Yerlikaya, operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda şüphelilerin, tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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