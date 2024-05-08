FETÖ firarileri yakayı ele verdi! Ankara'da kritik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik önemli bir soruşturma düzenledi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ firarileri yakayı ele verdi! Ankara'da kritik operasyon
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önemli bir çalışmaya imza attı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin adreslerinin tespit edildiği bildirildi.

FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında, 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlü hakkında yakalama emri çıkarıldı.

16 FETÖ firarisinin Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü. 16 firariden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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