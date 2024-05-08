Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda 230 kilogram esrarın ele geçirildiği belirtti.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar ve operasyonlar sürüyor. Son olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntıları Diyarbakır Valiliği tarafından açıklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Kayacık ve Kumluca mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 230 kilogram toz esrar ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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