49 ülke EFES-2024 Tatbikatı'na katılacak!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES Tatbikatında ilk safha başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhasının 8 Mayıs’a kadar süreceğini duyurdu. Tatbikatın, fiili atışlı safhası ise 9 Mayıs’ta başlayacak.

30 Mayıs’a kadar devam edecek EFES-2024’e şimdiye kadar 49 ülke katılım bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, 49 ülkeden 1567 personelin katılacağı belirtilmişti.

2022 yılında yapılan EFES tatbikatına 37 ülkeden dost ve müttefik unsur katılmıştı.