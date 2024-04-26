Kepez Belediyesinde Başkan Vekili seçildi

Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı. CHP'li Meclis Üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Kepez Belediyesinde Başkan Vekili seçildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Antalya’da Kepez Belediyesi’nin Başkan Vekili belli oldu. Teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri hazır bulundu. CHP grubu, meclis üyesi Prof. Dr. Refik Emre Altekin'i belediye başkan vekilliğine aday gösterdi. Diğer partiler ise aday çıkarmadı. Gizli oylama yapıldı. 45 meclis üyesi, oylarını kabinde kullandı.

İlk turda 28, ikinci turda ise 31 oy alan Refik Emre Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Altekin, Mesut Kocagöz'ün mahkeme süreci bitene kadar belediyeyi yönetecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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