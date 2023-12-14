ABD'nin PKK ile Ortak Tatbikatına Ankara Nasıl Bakıyor?

PKK'ya "kara gücüm" diyen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü ile tatbikatlarına bir yenisini daha kattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesi ile PKK/PYD ile ortak bir tatbikat yaptı. Savaş uçakları eşliğinde yapılan tatbikat sonrasında ABD'li yetkililer, terör örgütü üyelerini de yanlarına alarak aşiret liderleri ile de görüştü.

Güvenlik kaynakları, tatbikat sonrasında ABD'lilerle bir görüşme olup olmadığına yönelik soruyu yanıtladı. Kaynaklar, "ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir" yanıtını verdi.

Atina ile Normalleşme Adımları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son durum da merak ediliyor. Atina ile normalleşme adımları atılıyor ancak silahsızlandırılması gereken adalar tartışması hâlâ gündemde. Yunanistan'ın kara suları konusundaki taleplerinde de değişiklik yok.

Güvenlik kaynakları bu konudaki soruyu, "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı" yanıtladı.

Kaynaklar, derin konuların çözülmesinin bu aşamada büyük bir beklenti olduğunu da ekledi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlık Halkla İlişkiler Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele bilançosunu açıkladı, "Operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." dedi.