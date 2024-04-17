Abdulkadir Selvi Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savundu!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde AK Parti'nin değişim geçirmesi gerektiğini savundu. Selvi yazısında, AK Parti'nin seçim yenilgisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, daha önce reformcu bir yapısı olduğunu ve bu yapıya tekrar kavuşması gerektiğini öne sürdü. "Reformculuk ve yenileşme bir dönemler AK Parti’nin alametifarikasıydı." diyen Selvi, yazısının devamında Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savundu.

OSMAN KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI SAVUNDU

Siyasi iklimin değişmesi gerektiğini savunan Selvi, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının da Türkiye'nin yararına olacağını savundu. "Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?" dedi. "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerinin ardından, formülün özgürlükleri genişletmek olduğunu öne sürdü.

EKONOMİK ÇÖZÜMÜ: BATI'NIN DAYATMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ KAPISINA YENİDEN BAĞLANMAK

Selvi'nin yazısının dikkat çeken bir diğer kısmı ise Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısına yeniden dönmesi gerektiğinin savunulduğu bölüm oldu. Ekonomik zorlukların AK Parti'ye oy kaybettirdiği belirtilen yazıda, " AK Parti’nin tabanını yoksul ve orta gelir seviyesindeki kitle oluşturuyordu. Ekonomik sıkıntılardan en çok bunlar etkilendi. O da sandığa yansıdı." denildi. Selvi, ekonomik zorlukları aşmanın yolunun da AK Parti'nin Batı reformlarını uygulaması ve Avrupa Birliği'ne yönelmesi olduğunu öne sürerek, "Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar." dedi.

DAHA ÖNCE DE DEM PARTİ'Yİ SAVUNMUŞTU

Selvi, geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında da DEM Parti'yi savunmasıyla dikkat çekmişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in DEM Parti'nin kapatılması gerektiği ancak Türk devletinin zaafları nedeniyle kapatılamadığını belirtmesi üzerine Selvi, bunun Türk demokrasisinin kalitesini gösterdiğini öne sürmüştü. Selvi ayrıca DEM Parti'nin Meclis'e girmesinin bölünme olmadığını savunmuştu. Doğu Perinçek ve Abdulkadir Selvi arasındaki tartışma sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış, vatandaşlar Perinçek'e büyük destek vermişti.