Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepkiler büyüyor!

Abdulkadir Selvi'nin yazdığı köşe yazısına tepkiler büyüyor. Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini öne süren Selvi'ye bir tepki de Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tepki gösterdi. İşte Selvi'ye tepki gösteren isimler...

MEHMET METİNER

Eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, yazısı "tehlikeli bir algı operasyonu" olarak tanımladı. Metiner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı kurumu sadece ve yalnızca hukuk içinde karar verir. Ülkeye ne yararı ne zararı var kriteri üzerinden kimin tutuklanıp tutuklanmaması gerektiğini söylemek, hele de bunu siyasi iktidardan talep etmek, Türkiye’nin hem demokrasisi hem yargı müessesi için kapkara bir lekedir. En fenası, içerdekilerin salıverilmesi kararının Cumhurbaşkanına ve hükümete aitmiş algısını oluşturmak, demokrasi ve hukuk adına kabulü mümkün olmayan tehlikeli bir algı operasyonudur." ifadelerini kullandı.

Kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı kurumu sadece ve yalnızca hukuk içinde karar verir. Ülkeye ne yararı ne zararı var kriteri üzerinden kimin tutuklanıp tutuklanmaması gerektiğini söylemek, hele de bunu siyasi iktidardan talep etmek, Türkiye’nin hem demokrasisi hem yargı… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 17, 2024

MHP SOSYAL MEDYA SORUMLUSU HÜSEYİN ÖZKAN

Metiner'in yanı sıra MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan da Selvi'nin yazısına tepki gösterdi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.” Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç artığıdır!"

"Türkiye’ye bahar ikliminin gelmesi için, Selvi ve türevlerinin emekliliği yeterli olacaktır."

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?

Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.”



Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç… — Hüseyin Özkan (@KulteginOzkan) April 17, 2024

MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkadir Selvi hezeyanlarla dolu bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı’na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir. Sorosçu Kavala’nın serbest bırakılmasının ekonomimize faydası olacağını söyleyerek Türkiye’yi tahakküm altına almak isteyen çevrelerin dili ile konuşmuştur. Bugünkü köşe yazısıyla bir kez daha aslına rücu ettiğini gördüğümüz Selvi, milletin iradesini ekonomik operasyonlarla ipotek altına almaya çalışan küresel şebekelerin sözcülüğüne soyunmuştur. “Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.” Sözleri bilinçaltında nereye aidiyet hissettiğini açıkça göstermiştir. Soros’un kuryesi, gezi parkı olaylarının kışkırtıcısı ve finansörü olan Kavala’ya özgürlük isteyen Selvi akıl tutulması içerisinde değilse, Zilletin kısık ateşinde Dem’lenmektedir. Milli İrade karşıtlarının kalemşörlüğüne soyunan Selvi şunu iyi bilmelidir; bu sinsi hesap tutmaz, Türk milleti teslim olmaz, Cumhur İttifakı bu kirli kelime oyunlarını yutmaz !"

Abdülkadir Selvi hezeyanlarla dolu bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı’na dilinin altında sakladığı zehirle istikamet çizmeye yeltenmiş, tarafını bir kez daha açık etmiştir.

Sorosçu Kavala’nın serbest bırakılmasının ekonomimize faydası olacağını söyleyerek Türkiye’yi tahakküm… — İsmet Büyükataman (@buyukataman) April 17, 2024

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Özdemir şunları ifade etti:

"Türkiye’ye “yeni senaryo” dayatmasında bulunanların sözcülerinden olduğu evvelden bu yana bilinen isimlerin başında gelen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerin ardından yaptığı ilk grup toplantısının gerçekleştiği ve yine seçimlerde Cumhur İttifakı’nın başarısına vurgu yaptığı gün Kızıl Soros Osman Kavala hakkında yazdıkları bir kez daha kendisini ve kendisine sufle verenleri açık etmiştir."

"Selvi, sinsilik ve çirkeflikle bahse konu olan meseleyle alakalı kurduğu cümleleriyle bir yandan Türkiye’yi yargı bağımsızlığı konusunda sözümona eleştirenlerin ekmeğine yağ sürerken, öbür yandan Türkiye’nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın en büyük hassasiyeti olan tam bağımsızlık hedef ve ilkesini de güya tartışmaya açmak niyetindedir."

"Bu ve benzeri şahıslara misyon yüklendiği görüntüsü verenlerin Selvi’nin koskoca bir hiç olduğunu anlamaları gerekir."

"Türkiye lider ülke ve süper güç hedefinden asla dönmeyecek, yabancı başkentlerin güdümünde kalmayacaktır. Çapsız kalem ve kof kelam sahipleri bunu artık iyi anlamalıdır."