Abdulkadir'in o yazısına Turgay Güler'den sert tepki! "Baştan sona hezeyan"

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısı tepkiye neden oldu. Selvi yazısında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelmesi gerektiğini, ekonominin bu şekilde çözüleceğini aynı zamanda Osman Kavala'nın serbest bırakılması ve siyasi iklimin değişmesi gerektiğini savunmuştu. Selvi'nin yazısına Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler tepki gösterdi.

Turgay Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selvi'nin yazısının baştan sona hezeyan olduğunu vurguladı. Abdulkadir Selvi'nin yazısının "Siyasi İklim Değişmeli" başlıklı kısmını paylaşan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkadir Selvi'nin köşe yazısından. Baştan sona hezeyan! Adalet dediğin şey 'iklim değiştirmek' için yargı kararını tersine çevirmek olamaz. Ortada bir yargı kararı var! Beğenirsin, beğenmezsin. 'Osman Kavala tutuklandı, ekonomi bozuldu, bırakalım şahlansın'! Pehhh! Boşaltın tüm hapishaneleri o vakit, içeride tutmanın Türkiye'ye ne yararı var! Dahası da var! Selvi demiş oluyor ki 'Kavala kararı siyasi'.. Demiş oluyor ki yargıya müdahale edilebilir! O vakit iklimi tamamen değiştirelim!!! Öcalan'ı da FETÖ'cüleri de PKK'lıları da salalım! Ekonomide şahlanışı o zaman gör!!! 84 milyon çalışmadan maaşa bağlanır!!!!"