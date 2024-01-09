Adana'da Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (AFAD)'ın sosyal medya (X)'dan yaptığı açıklama ile Adana'nın Saimbeyli Mevkiinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Meydana gelen depremin yerin 7.03 km derinliğinde ve saat 12:15'de meydana geldiği beelirtildi...