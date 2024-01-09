Ayda 36 Bin TL Yılda 600 Bin TL Kazandırıyor! Para Parayı Çekiyor...

Bankaların mevduat faizi oranları vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Riskli yatırımlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar bankalara yöneliyor. Elinde birikmiş parası olan ve bu parayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilmeyenler soluğu bankalarda alıyor. Peki ayda 36 bin yılda ise 600 bin TL getirisi olan 1 Milyon TL ile faizi mi tercih etmeli yoksa Gayrımenkul mü? Uzman isim açıkladı...

AYDA 36 YILDA 600 BİN TL

"Para parayı çekiyor. Getirdiğiniz mevduat ve vaadeniz önemli oluyor" diyen yatırım uzmanı Yasin Özdemir, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1 milyon TL ana parası olan bir kişi 32 günlük vadeli mevduatta nette 36 bin 379 TL getiri elde ediyor." dedi.

Özdemir "Bir yıl dokunulmadan beklenirse 1 milyon TL'den 401 bin 755 TL net gelir elde ediliyor." diye konuştu. "1 milyon TL'yi 3 aylık periyodda 1 yıl sonunda 605 bin TL kazanma ihtimali var" diyen Özdemir, kümülatif getiriye dikkat çekerek bu oranın yüzde 63,77 olduğunu belirtti.

EV ALINSAYDI NE OLURDU?

Peki bu para gayirmenkule yatırılırsa ne kadar kazanaç sağlanır? 2 milyon TL'ye bir ev alan kişi 10 bin TL'liklik aylık kira getirisiyle bu parayı 200 ayda yani 16,5 yılda amorti edebiyor. Yıllık kira getirisi 120 bin TL oluyor. Yatırım Uzmanı Özdemir, kısa vadede mevduatın ancak uzun vadede gayrimenkul yatırımının daha doğru olduğunu belirtti.

Özdemir, söz konusu faiz oranlarının 1 yıl gerçerli olacağını düşündüğünü sözlerini ekledi.