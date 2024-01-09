Elinde Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altını Satın Almayacak...

Son zamanlarda küresel ölçekte yaşanan faiz artışları ve ekonomik hamlelerle birlikte altın oldukça önem kazanmış ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı. Dolandırıcılar da bu yükselişi fırsat bilerek altına yöneldi. Kuyumcular, kesme altın formundaki ürünlerde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla kuyumcular, bu tür altınları satın almama kararı aldı. İşte ayrıntılar...

BARKOD VE SERİ NUMARA YOK

Kesme altın, kuyumcular tarafından imal edilen ve gramı tartılarak satılan altın türüdür. Bu tür altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaz. Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor.

Antalya'da kuyumculuk yapan Çağrı Yılmaz ise konuyla ilgili, "Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yoktur. Kesme altını satmak da zor hatta birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi belli. Kesme altınlar ise tamamen güvensiz" dedi.