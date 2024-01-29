Adana’da korkunç olay! Kavgadan kaçan çocuğa minibüs çarptı...

Adana’da meydana gelen olayda, yol kenarında kavga eden çocuklardan biri kaçarken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti...

Adana’da korkunç olay! Kavgadan kaçan çocuğa minibüs çarptı...

Adana’da kavga eden çocuklardan biri kaçarken midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Bulvarı’nda refüjde iki çocuk kavga etmeye başladı. Çocuklardan Ammar Elmüheymid (15) bir süre sonra kaçmak isteyerek yola atladı. Bu sırada bulvardan geçen 01 ADF 152 plakalı midibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elmüheymid ağır yaralanırken, diğer çocuk kaçtı. Bu sırada midibüs ise olay yerinden uzaklaştı. Bir vatandaş çocuğu yerde görüp koşarak yanına geldi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından farklı saatlerde gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde aracı kendilerinin kullandığını iddia eden M.T., H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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