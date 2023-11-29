Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni evlenecek gençlere maddi destek sağlayacak fonun kurulması hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pilot uygulama, deprem bölgesinden başlatılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruların internet üzerinden yapılacağı fonun uygulanmasına deprem bölgelerinden başlanacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.

Kredi miktarı her yıl artacağı fonun kaynağı ise, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil devlet hakkının yüzde 20'sinden oluşan gelirlerden sağlanacak.