Bodrum'da Yaşanan Cinayetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da yaşayan Belarus uyruklu I.S.Y. (38), 25 Kasım günü Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak emlakçılık yapan Rus uyruklu arkadaşı Irina Dvizova’ya (42) 3 gündür ulaşamadığını bildirdi. Başka bir yerde konaklama kaydı, bilet kaydı ve yurt dışına çıkış bilgisi bulunmayan kadın, kızı ve oğlu için aranma kaydı oluşturuldu, soruşturma başlatıldı.

Evde Kan İzleriyle Karşılaştı

Arkadaşının akıbetinden endişe duyan I.S.Y., 27 Kasım günü Irina Dvizova’nın Konacık Mahallesi’ndeki ikametine gitti. Koltukta, perdelerde ve yerlerde kan lekeleri gören kadın ihbarda bulundu. Evin içerisi ve çevresinde ekiplerce arama yapılırken, 4 adet boş kovana rastlandı. Dvizova'nın aracının da izi sürülürken, aracın İçmeler mevkisine doğru gittiği ve 45 dakika sonra geri döndüğü belirlenince, aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan aramaların ardından dün anne ve kızının cesedine ulaşıldı. Yapılan ön otopside annenin 3, kızının ise 2 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Önce Fransa'ya Oradan Litvanya'ya Gitmiş

Soruşturmanın devamında kayıp kadının Litvanya uyruklu eski eşi A.K.'nin (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı, ardından Bodrum’da bir otelde konakladığı, ilçeden Irina Dvizova’ya ait araçla ayrıldığı da tespit edildi. 24 Kasım günü Irina Dvizova’dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen A.K.’nin önce Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği belirlendi.

Suç Aletini Çöp Konteynerine Atmış

Katil zanlısının suç aleti silahı İçmeler güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı değerlendirilirken, silahın bulunması için çalışma yürütüleceği kaydedildi. Katil zanlısının yakalanması için uluslararası yazışmaların yapılacağı da bildirildi.

Öte yandan, Irina Dvizova ile eski eşi A.K. arasında çocukları M.K.’nin velayetinden kaynaklı anlaşmazlık bulunduğu, kadının 6 ayrı şikayeti üzerine eski eş hakkında toplamda 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği fakat şahsın Türkiye’de bulunmaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği öğrenildi.