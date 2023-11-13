Muğla'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Durdurulan fiber teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çok Okunanlar
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden Son Görünüm!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
Gözün Önünde Uçuşan Parlak Noktalar Nedir?
Gözün Önünde Uçuşan Parlak Noktalar Nedir?
Öne Çıkanlar KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR! | Ulusal Haber KASSAM TUGAYLARI İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR! | Ulusal Haber Gece Yatmadan Yüzüne Şeker Sürdü! Gece Yatmadan Yüzüne Şeker Sürdü!