AK Partili Tatvan Belediye'sinde Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen silahlı saldırıya uğradı!

Olay saat 12.15 civarında meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in kullandığı araç, Tatvan ilçe merkezindeki Ahlat minibüs durağı yakınlarında iki araç tarafından durduruldu. Araçtan inenler, Ökmen'e sopa ve bıçaklarla saldırdı. Daha sonra şahıslar, Ökmen ve aracına silahla ateş etti. Olayda yaralanan Ökmen, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği alan polis tarafından şeritle kapatıldı.

Olay yerinde çok sayıda kovan tespit eden polis ekipleri, saldırıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. Saldırıda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.