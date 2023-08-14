Ali Kınık’tan LGBT’ye sert tepki: Çocuklarımızın beynini kirletmeyeceğiz

Şarkıcı ve söz yazarı Ali Kınık, LGBT'ye tepki gösterdi. Afyonkarahisar konserinde konuşan Ali Kınık'ın sözleri gündeme oturdu. Tüm detaylar haberimizde.

ŞARKICI ALİ KINIK'TAN LGBT TEPKİ

Sanatçı Ali Kınık, Afyonkarahisar’da verdiği konserde, LGBT sapkınlığını özendiren sanatçılara tepki gösterdi. Kınık:

- Biz çocuklarımızın beyninin kirletilmesine müsaade etmeyecek, 3-5 tane fazla konsere çıkacaklar diye sahnede ahlaksızlığı öğütleyenlere prim vermeyeceğiz.

Kınık, ayrıca bir ödül töreninde yaptığı “özgürlük” temalı konuşmasıyla gündeme gelen sanatçı Melek Mosso’yu da hedef alarak “O zavallı kızcağıza demişler ki, ‘Elinize LGBT bayrağı alır sallarsanız, 13-15 yaşındaki Türk çocuklarına ahlaksızlığı öğütlerseniz, istediğiniz yerinizi açın, istediğiniz şeyleri söyleyin derseniz, siz konserlere gidersiniz, siz meşhur olursunuz.’ O zavallı kızcağız da bunu uygulayanlardan biri” diye konuştu . Mosso ise ödül törenindeki sözlerinden dolayı herkesten özür diledi .

Ali Kınık’ın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Kınık’ı desteklerken, bazıları da eleştirdi. Facebook’ta bir video paylaşan Sabah gazetesi, “ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ! Sanatçı Ali Kınık, sosyal medyada yayınladığı videoda şu sözleri söyledi:

Afyonkarahisar’da verdiği konserde, #LGBT özendiriciliği yapan sanatçılara tepki gösterdi: 3-5 tane fazla konsere çıkacaklar diye sahnede ahlaksızlığı öğütleyenlere prim vermeyeceğiz.

Videoya binlerce yorum ve beğeni geldi.