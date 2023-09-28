Altın Portakal'a FETÖ Gölgesi Düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden desteğini çekti. Filmin, festival programına dahil edilmesine sanat dünyasından da tepkiler geldi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne FETÖ Gölgesi Düştü

FETÖ ve PKK ile iltisakları nedeniyle kamudan ihraç edilenleri anlatan “Kanun Hükmü” belgeseli, tepkiler üzerine festival programından çıkarılmıştı. Ancak FETÖ ve PKK lobisi, basında ve sosyal medyada taarruza geçti. Baskıya dayanamayan festival yönetimi, geri adım attı. Film, yeniden festival programına dahil edildi.



Bu karar öncesinde, festivalin başkanlığını yürüten CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birebir görüşmesi de dikkat çekti.



Film, KHK ile görevden alınmış biri doktor diğeri öğretmen iki karakter üzerinden "KHK'lılar masumdur" fikrini işliyor. Nejla Demirci’nin yönetmenliğini yaptığı filmin destekçileri arasında Avrupa Birliği de yer alıyor.



Batı’nın filme olan ilgisine, firari FETÖ’cülerin ve PKK yandaşı isimlerin destekleri eklenince, “KHK ile kamudan el çektirilen 100 binin üzerinde kişi, festival aracılığıyla masum ve mağdur gösterilerek aklanmaya mı çalışılılıyor” sorusu da, akıllardaki yerini koruyor?



“Kanun Hükmü” filminin, Altın Portakal’a geri alınması, tepkileri de beraberinde getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal’a desteğini çekti. Bakanlığın açıklamasında, “Kanun Hükmü” filmiyle FETÖ propagandası yapıldığına dikkat çekildi.

- Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

“Cumhuriyet Düşmanlarının Yanında Yer Almayın”

Türkiye Sanatçılar Birliği de FETÖ propagandası yapan belgeselin, FETÖ ve PKK lobisinin baskısıyla Altın Portakal’a dahil edilmesine tepki gösterdi. TSB’nin açıklamasında, tüm sanatçılara “kültür emperyalizmine karşı cesur olun” çağrısı yapıldı.

- Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla FETÖ’ye bir başarı hikayesi yazıldı. (…) Böyle bir propaganda sanat özgürlüğü içinde değerlendirilemez. Terör örgütü propagandası yapan bir filme dünyanın hiçbir yerinde izin verilmez. Bu olayı sansür bağlamında ele almak, maalesef sanat dünyamızda var olan büyük bir aymazçlıktır. Asıl sansür, Atatürk Cumhuriyeti’nin geleceğini, “sansürlemeye” çalışanları masumlaştırmaktır. (…) Süreç içerisinde filmini festivalden geri çekmeyen veya bildiriyi imzalamayan yönetmenlerin mahalle baskısına maruz kaldığını görüyoruz. Asıl sanatın özgürlüğü, işte bu kültür emperyalizmine başkaldıran sanatçıların cesur tavırlarıyla başlayacaktır.





