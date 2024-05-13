Antalya'da korkutan orman yangını! Havadan da destek verilen yangın söndürme çalışması devam ediyor!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gökdere mevkiinde akşam saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni belirlenemedi.