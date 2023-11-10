CHP ve HEDEP'ten TBMM'de Oturma Eylemi

CHP, Can Atalay dosyası için eylem başlattı, ilk destek HEDEP'ten geldi. CHP ve HEDEP’li vekiller Meclis genel kurulunu terketmeyerek oturma eylemi yaptı.

Genel Kurul sıralarına vurarak Yargıtay’ın kararına tepki gösteren CHP ve HEDEP’li vekillere Demokrat Partili vekillerden de destek geldi.

Yargıtay’ın AYM kararının ardından sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay'a yapacağı yürüyüşe destek vereceğini de duyurdu.

Öte yandan, Yargıtay’ın kararına bir tepkide Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geldi. Gül Yargıtay’ın aldığı karar için “İzahı mümkün değildir” yorumunu yaptı.