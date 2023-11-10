CHP ve HEDEP'ten TBMM'de Oturma Eylemi
CHP ve HEDEP Meclis'te yine ortak eylemdeydi. CHP ve HEDEP’li milletvekilleri Yargıtay'ın Can Atalay dosyasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasını genel kurulda oturma eylemi yaparak protesto etti. Eylemdeki HEDEP ve CHP’li vekillere Demokrat Parti'den de destek geldi.
CHP, Can Atalay dosyası için eylem başlattı, ilk destek HEDEP'ten geldi. CHP ve HEDEP’li vekiller Meclis genel kurulunu terketmeyerek oturma eylemi yaptı.
Genel Kurul sıralarına vurarak Yargıtay’ın kararına tepki gösteren CHP ve HEDEP’li vekillere Demokrat Partili vekillerden de destek geldi.
Yargıtay’ın AYM kararının ardından sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay'a yapacağı yürüyüşe destek vereceğini de duyurdu.
Öte yandan, Yargıtay’ın kararına bir tepkide Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geldi. Gül Yargıtay’ın aldığı karar için “İzahı mümkün değildir” yorumunu yaptı.
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