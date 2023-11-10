CHP ve HEDEP'ten TBMM'de Oturma Eylemi

CHP ve HEDEP Meclis'te yine ortak eylemdeydi. CHP ve HEDEP’li milletvekilleri Yargıtay'ın Can Atalay dosyasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasını genel kurulda oturma eylemi yaparak protesto etti. Eylemdeki HEDEP ve CHP’li vekillere Demokrat Parti'den de destek geldi.

CHP ve HEDEP'ten TBMM'de Oturma Eylemi
Son Güncelleme:

CHP, Can Atalay dosyası için eylem başlattı, ilk destek HEDEP'ten geldi. CHP ve HEDEP’li vekiller Meclis genel kurulunu terketmeyerek oturma eylemi yaptı.

Genel Kurul sıralarına vurarak Yargıtay’ın kararına tepki gösteren CHP ve HEDEP’li vekillere Demokrat Partili vekillerden de destek geldi.

Yargıtay’ın AYM kararının ardından sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay'a yapacağı yürüyüşe destek vereceğini de duyurdu.

Öte yandan, Yargıtay’ın kararına bir tepkide Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geldi. Gül Yargıtay’ın aldığı karar için “İzahı mümkün değildir” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması: AYM Yargıtay'ın Adımını Hafife AlamazCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması: AYM Yargıtay'ın Adımını Hafife AlamazGündem
# chp # tbmm # can atalay # oturma eylemi # HEDEP
Çok Okunanlar
Çalışma Saatlerinin Düşürülmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
Çalışma Saatlerinin Düşürülmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması!
Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması!
Meteoroloji'den O İllere Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den O İllere Fırtına Uyarısı!
Öne Çıkanlar CHP İstanbul’daki 10 Kasım Töreninde Atatürk Anıtına Çelenk Getirmeyi Unuttu! | Ulusal Haber CHP İstanbul’daki 10 Kasım Töreninde Atatürk Anıtına Çelenk Getirmeyi Unuttu! | Ulusal Haber Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın! Çamaşır Makinenizin Ömrünü Uzatın!