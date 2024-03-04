CKD: "ÇEDES ile cumhuriyet değerlerine düşmanlık yapılıyor"

Bu girişime Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi.

Konak Meydanında yapılan eylemde konuşan Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Serhan Bolluk "bu işin sorumluları hakkında derhal gereği yapılmalıdır" dedi.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında İzmir'de bir grup öğrenci Kubilay'ı şehit edenlerin azmettiricisi İzmir Menemen Müftülüğü tarafından Esad Erbili'nin türbesine götürüldü. Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği ÇEDES kapsamındaki bu girişimine tepki gösterdi.



Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhan Bolluk, Cumhuriyet Düşmanı Şeyh Esad Erbili'nin Şehit Astteğmen Kubliay'ın katlinde nasıl yer aldığını anlattı.



İzmir Valiliği öğrencilerin Kubilay'ı şehit edenlerin mezarına götürüldüğünü yalanladı. Ancak İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabında türbe ziyaretinin yapıldığına dair fotoğraflar yayınlandı.



Şehit Teğmen Kubilay kalkışmasını 15 Temmuz'a benzeten Bolluk, zamanında önlem alınmazsa bugün yaşadığımız olay gibi birçok vakayla karşılaşılacağını belirtti.



Cumhuriyet Kadınları Derneği adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan da "Milli eğitimin dinselleştirildiğine dikkat çekti.



