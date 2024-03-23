CKD'den pembe otobüs tepkisi! "Türk milletinin ayrıştırılmasına izin vermeyeceğiz"

31 Mart Yerel Seçimleri için bazı partilerin “pembe otobüs” vaadine tepki çığ gibi büyüyor. Antalya’da Cumhuriyet Kadınları Konyaaltı Şubesi alana çıktı, kadın ve erkeğin, Türk Milletinin ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

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Bazı siyasi partilerin “Kadını korumak” adı altında “pembe otobüs” vaadine karşı Cumhuriyet Kadınları, yurdun dört bir yanından ses yükseltiyor. Tepkinin adresi bu kez Antalya oldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şube üyesi kadınlar, Attalos Heyeli önünde bir araya geldi. Şube Başkanı Fatma Özdemir, pembe otobüsü öneren partilerin ortak noktalarına dikkat çekti.

Cumhuriyet Kadınları, kadın ve erkeğin, Türk Milletinin ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Kadınlardan 'pembe otobüs' tepkisi! "Kafese giden pembe otobüsler"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# CKD # antalya
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