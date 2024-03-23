CKD'den pembe otobüs tepkisi! "Türk milletinin ayrıştırılmasına izin vermeyeceğiz"

Bazı siyasi partilerin “Kadını korumak” adı altında “pembe otobüs” vaadine karşı Cumhuriyet Kadınları, yurdun dört bir yanından ses yükseltiyor. Tepkinin adresi bu kez Antalya oldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Konyaaltı Şube üyesi kadınlar, Attalos Heyeli önünde bir araya geldi. Şube Başkanı Fatma Özdemir, pembe otobüsü öneren partilerin ortak noktalarına dikkat çekti.

Cumhuriyet Kadınları, kadın ve erkeğin, Türk Milletinin ayrıştırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.