Cumhurbaşkanı Erdoğan hem CHP'ye hem de DEM Parti'ye sert çıkıştı!

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Seçim çalışmaları kapsamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ziyaretler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitingleri kapsamında Van Beşyol'daydı.

Hedefinde CHP ve Anayasa görüşmeleri için kapısını çaldığı DEM Parti vardı. İki partiyi de sert eleştirdi.

Erdoğan CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili "işin içine para girmesiyle bu oyun iyice kirlendi" dedi. DEM için de "kimin iradesi kimin elinde belli değil." değerlendirmesinde bulundu.