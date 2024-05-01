Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.

POPÜLİST TUTUMLARDAN KAÇINALIM

Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."