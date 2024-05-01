Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Editör: Yağmur Biçen

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.

POPÜLİST TUTUMLARDAN KAÇINALIM

Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."

Bakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklamaBakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin önemli açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erodğan # fahrettin altun # toplantı
Çok Okunanlar
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi!
Öne Çıkanlar Üniversiteler tek tek isyan bayrağı açıyor: İsrail soykırım suçlusu | ULUSAL HABER Üniversiteler tek tek isyan bayrağı açıyor: İsrail soykırım suçlusu | ULUSAL HABER Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!