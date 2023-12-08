DAD'ın Mitingine Alevi Kitle Örgütlerinden Tepki

PKK'lıların fotoğraflarını şubelerine asan Demokratik Alevi Dernekleri'nin öncülüğünde Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye adlı buluşmaya Alevi toplumunun tepkileri büyüyor. Alevi kitle örgütleri yöneticileri Alevilerin, Milli devleti hedef alan eylemlerde sahaya sürülemeyeceğini söyledi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Alevi kitle örgütlerinin, "Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye” mitingine tepkisi devam ediyor. Şubelerine astıkları PKK’lı teröristlerin fotoğrafları ile gündeme gelen Demokratik Alevi Derneklerinin çağrısı ile 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek miting, HEDEP tarafından da destekleniyor.

Çeşitli maskeler ile Türk milletinin hedef alındığına dikkat çeken Alevi kitle örgütü liderleri Alevi toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceklerine inançlarını yineledi.

Alevi toplumunun Türk milletinin birliğini hedef alan her eyleme karşı tek vücut olduğuna dikkat çeken Alevi toplum önderleri, Alevi toplumunun Türkiyeyi hedef alan bu maskeli çağrılara kulak vermeyeceğini vurguladı.

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi-Bektaşilik Kültürü Ele AlındıCumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi-Bektaşilik Kültürü Ele AlındıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# aleviler # pkk
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