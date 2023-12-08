Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi-Bektaşilik Kültürü Ele Alındı

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı anlamlı bir etkinlik düzenledi. “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi ve Bektaşiler” panelinde, Cumhuriyet Devrimi’nin Anadolu coğrafyasındaki önemi ele alındı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu


Anadolu coğrafyasının köklü tarih ve birikime sahip Alevi ve Bektaşilik inancında Cumhuriyet’in yeri Ankara’da düzenlenen panelde masaya yatırıldı.

“Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi ve Bektaşiler” başlıklı panelde Cumhuriyet Devrimi’ne giden süreçte Alevi inancının önemine dikkat çekildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının etkinliğinde Başkan Ali Rıza Özdemir, Türkiye yüzyılında birlik çağrısı yaptı.

Etkinlikteki müzik dinletisinde okunan nefesleri katılımcılar ilgiyle dinledi.

Büyük ilgi gören etkinliğe katılanlar, Türk milletinin birliğine hizmet eden bu etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.

# bektaşi # Alevi Bektaşi Federasyonu
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