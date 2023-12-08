Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi-Bektaşilik Kültürü Ele Alındı



Anadolu coğrafyasının köklü tarih ve birikime sahip Alevi ve Bektaşilik inancında Cumhuriyet’in yeri Ankara’da düzenlenen panelde masaya yatırıldı.



“Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Alevi ve Bektaşiler” başlıklı panelde Cumhuriyet Devrimi’ne giden süreçte Alevi inancının önemine dikkat çekildi.



Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının etkinliğinde Başkan Ali Rıza Özdemir, Türkiye yüzyılında birlik çağrısı yaptı.



Etkinlikteki müzik dinletisinde okunan nefesleri katılımcılar ilgiyle dinledi.



Büyük ilgi gören etkinliğe katılanlar, Türk milletinin birliğine hizmet eden bu etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.



