Dayatmaya Karşı Çıktı Görevden Alındı! Ankara Baro'su Avukat Merve Ayvalı'nın Görevine Son Verdi

14 Haziran 2023 tarihinde Ankara Barosu'nun LGBT propagandası yapan etkinliği tepkilere neden olmuştu. Baronun Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Merve Ayvalı etkinliğin iptalini talep etmişti.

Ankara Barosu LGBT Dayatmalarına Kol Kanat Gerdi



Ankara Barosu süreç içerisinde Avukat Merve Ayvalı'ya görevini bırakması için çeşitli baskılarda bulundu. Gelinen son durumda baro, Ayvalı'nın insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Çocuk Hakları Merkezi'ndeki görevine son verdi.



Baro'nun tavrı vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada vatandaşlar baronun LGBT propagandasına sahip çıktığını söyleyerek Ayvalı'ya destek mesajları paylaştı.



Avukat Merve Ayvalı'ya destek için Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde 2 Kasım Perşembe günü bir basın açıklaması da yapılacak.