DEM Parti Kongresi'nde PKK Marşları Söylendi Halay Çekildi



Kandil tarafından yönetilen DEM Parti Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK propagandası yaptı.



Gençlik kongresinde salona asılan pankartlarda "Asimilasyona ve inkara karşı genç diriliş", "Özgür yaşama evet köleliğe hayır" ifadeleri yer aldı.



Kongrede terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşma yaparken etkisiz hale getirilen teröristlerin ismini sayarak onların sesi olacağız dedi.



Anayasa Mahkemesi'nin bir türlü kapatmadığı HDP'nin yerine kurulan Dem Parti daha önce de Meclis'te Öcalan'a özgürlük istemişti.



Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongre hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.