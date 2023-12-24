DEM Parti Kongresi'nde PKK Marşları Söylendi Halay Çekildi

Meclis'te PKK ele başı Öcalan'a özgürlük isteyen DEM Parti bu kez Diyarbakır'da bir skandala imza attı. Parti'nin Diyarbakır gençlik kongresinde PKK marşlarıyla kongre yapıldı. Terör örgütü ele başı lehine sloganlar atıldı. "PKK'nın sesi olmaya devam edeceğiz" mesajı verildi.

DEM Parti Kongresi'nde PKK Marşları Söylendi Halay Çekildi
Son Güncelleme:


Kandil tarafından yönetilen DEM Parti Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK propagandası yaptı.

Gençlik kongresinde salona asılan pankartlarda "Asimilasyona ve inkara karşı genç diriliş", "Özgür yaşama evet köleliğe hayır" ifadeleri yer aldı.

Kongrede terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşma yaparken etkisiz hale getirilen teröristlerin ismini sayarak onların sesi olacağız dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin bir türlü kapatmadığı HDP'nin yerine kurulan Dem Parti daha önce de Meclis'te Öcalan'a özgürlük istemişti.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongre hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma YarattıDünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma YarattıDünya
# DEM Parti # pkk
Çok Okunanlar
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
"Hamas'a Karşı Savaşı Kaybettik"
"Hamas'a Karşı Savaşı Kaybettik"
Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi?
Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi?
Asgari Ücret Toplantısından Karar Çıktı Mı? Asgari Ücret Kaç TL Oldu?
Asgari Ücret Toplantısından Karar Çıktı Mı? Asgari Ücret Kaç TL Oldu?
Öne Çıkanlar Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu! 15 bin mi, 18 bin mi? Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu! 15 bin mi, 18 bin mi? Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi? Nostradamus 2024 Yılı Kehanetleri Hakkında Ne Söyledi?