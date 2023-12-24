Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma Yarattı

Dünyanın en vatansever ülkeleri araştırma şirketi Gallup tarafından belirlendi. Türkiye'nin en vatansever ülkeler arasındaki sırası tartışma yarattı. Dünyanın en vatansever ülkesi bakın hangi ülke oldu...

Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma Yarattı
Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma Yarattı
Son Güncelleme:

Dünyanın en vatansever ülkeleri listesi Gallup'un yaptığı anket sonucunda belirlendi. Ülkeniz için savaşır mısınız sorusu anket üzerinde soruldu. Verilen olumlu ve olumsuz yanıtlara göre ülkelerin vatanseverlik düzeyleri sıralandı. Verilen cevapların yüzdelik dilimlerine göre dünyanın en vatansever ülkesi ise Fas oldu. Pakistan, Vietnam, Bangladeş gibi Asya ülkeleri de dünyanın en vatansever ülkeleri arasında öne çıktı. Bakın Türkiye en vatansever ülkeler arasında kaçıncı oldu...

Dünyanın En Vatansever Ülkeleri

Dünyanın En Vatansever Ülkeleri

Türkiye, aşağıda yer alan görseldeki sıralamaya göre dünyanın en vatansever 12. ülkesi oldu. Bu ise tartışma yarattı. Gallup'un anket araştırmasına göre 12. sırada görünüyor olsak bile tüm kriterler uygulandığı zaman ilk 3'te olacağımız muhakkaktır.

Dünyanın en vatansever ülkesi

Dünyanın en vatansever ülkeleri arasında Afganistan, Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Azerbaycan da öne çıkıyor.

Türkiye'nin En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu! Bakın Hangi Aile İlk SıradaTürkiye'nin En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu! Bakın Hangi Aile İlk SıradaYaşam
# vatansever # türkiye
Çok Okunanlar
Bursa'da Deprem Oldu
Bursa'da Deprem Oldu
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe!
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Konya'ya Yeni Tramvay Hattı Geliyor!
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
Celal Şengör'ün Önerdiği 21 Kitap! Mutlaka Okumalısınız...
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşımlara Soruşturma!
Öne Çıkanlar Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaralı askerleri ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaralı askerleri ziyaret etti Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski... Kediseverleri Şaşkına Çevirecek İddia, Gerçek Olabilir Mi? Kedi Besleyenlerin Şizofren Olma Riski...