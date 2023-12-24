Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sırası Tartışma Yarattı

Dünyanın en vatansever ülkeleri listesi Gallup'un yaptığı anket sonucunda belirlendi. Ülkeniz için savaşır mısınız sorusu anket üzerinde soruldu. Verilen olumlu ve olumsuz yanıtlara göre ülkelerin vatanseverlik düzeyleri sıralandı. Verilen cevapların yüzdelik dilimlerine göre dünyanın en vatansever ülkesi ise Fas oldu. Pakistan, Vietnam, Bangladeş gibi Asya ülkeleri de dünyanın en vatansever ülkeleri arasında öne çıktı. Bakın Türkiye en vatansever ülkeler arasında kaçıncı oldu...

Dünyanın En Vatansever Ülkeleri

Türkiye, aşağıda yer alan görseldeki sıralamaya göre dünyanın en vatansever 12. ülkesi oldu. Bu ise tartışma yarattı. Gallup'un anket araştırmasına göre 12. sırada görünüyor olsak bile tüm kriterler uygulandığı zaman ilk 3'te olacağımız muhakkaktır.

Dünyanın en vatansever ülkeleri arasında Afganistan, Finlandiya, Gürcistan, Hindistan, Azerbaycan da öne çıkıyor.