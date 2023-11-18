Denizli'de 51 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Denizli'de, yasa dışı yolla yurda girdiği tespit edilen 51 yabancı uyruklu yakalandı. Aydın'da ise göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişiden 9'u tutuklandı.

Denizli'de 51 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Denizli'de polis ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması yaptı. Kentteki terminaller, umuma açık yerler ile 283 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 51 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yolla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Aydın'da ise bir grubun deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 5'inin göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan E.Ş'nin, kasten öldürme suçundan arandığı belirlendi. N.E'nin 22 yıl 4 ay, F.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Eski öğretmen S.Y'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı 3'ü serbest bırakıldı.

TPAO Siirt'te Sondaj YapacakTPAO Siirt'te Sondaj YapacakEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Denizli # denizli # yabancı uyruklu
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
4 Günde 62 İsrail Aracı İmha Edildi
4 Günde 62 İsrail Aracı İmha Edildi
Öne Çıkanlar OYUN ALANINDAKİ “DISCOVERY” OYUNCAĞINA BİNEN 5 ÇOCUK YARALANDI! Ulusal Haber #AVM #Lunapark #keşfet OYUN ALANINDAKİ “DISCOVERY” OYUNCAĞINA BİNEN 5 ÇOCUK YARALANDI! Ulusal Haber #AVM #Lunapark #keşfet Kış Aylarının Rengarenk Çorbası! Kış Aylarının Rengarenk Çorbası!