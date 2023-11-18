Denizli'de 51 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Denizli'de polis ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik huzur uygulaması yaptı. Kentteki terminaller, umuma açık yerler ile 283 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 51 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yolla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Aydın'da ise bir grubun deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 5'inin göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan E.Ş'nin, kasten öldürme suçundan arandığı belirlendi. N.E'nin 22 yıl 4 ay, F.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Eski öğretmen S.Y'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı 3'ü serbest bırakıldı.