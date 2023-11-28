Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Tepki! Kürt Vatandaşlarla İlgili Sözleri Üzerinden Tepki Gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “Türkiye’de herkes eşittir, fakat Kürtler daha az eşittir” sözlerine tepki gösterdi.

- Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek hakikate alenen kıymak ve kast etmektir. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP’in yarışmasında öne çıkan olmaz. Kürt kökenli kardeşlerim kaymakam, diplomat, vali, milletvekili, bakan, Meclis Başkanı ve hatta Cumhurbaşkanı olmadılar mı? İşadamı, akademisyen, medya mensubu, bürokrat, dahası CHP’ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadılar mı? Bir insanın etnik kökeni sebebiyle ikinci sınıf muamele görmesi tarihimizin hiçbir döneminde görülmeyen bir alçalma halidir. Artık CHP’yle PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır.

Dilan Polat ve Fon Yorumu!

Bahçeli, milyon dolarların bir çırpıda buhar olduğu “Fatih Terim Fonu” olarak adlandırılan dolandırıcılık olayına, Dilan Polat soruşturması ve TİKTOK fenomenlerine de sert çıkıştı.

- Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursaklarının tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar gerçekten de milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. Tik Tok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yok. Türkiye bu kirliliğe daha fazla sessiz kalmamalıdır.

CHP'ye Yerel Seçim Yanıtı!

2024 yılı yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulundu Bahçeli.

- CHP Genel Başkanı’na tavsiyem, uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HEDEP’i içlerine almaları ya da derhal HEDEP’e katılmalarıdır. Çünkü HEDEP demek CHP demektir. Cumhur İttifakı İstanbul’da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı Ankara’da zilleti savurup indirecektir.

Toplumsal Yozlaşmaya Dikkat Çekti

MHP lideri, toplumsal yozlaşmaya karşı mücadele edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.