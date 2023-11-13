Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı!İstiklal Saldırısının Faili Tahliye mi Edildi?

İstiklal saldırısının failinin tahliye edildiği iddiası ortaya atıldı. Çok konuşulan o iddia sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı!İstiklal Saldırısının Faili Tahliye mi Edildi?

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in tahliye edildiği iddiasının yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, "13 Kasım 2022'de Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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